Что делать, если я хочу взять собаку или кошку из приюта?

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В последние годы стало модным брать В последние годы стало модным брать домашних питомцев из приюта. Дело, как говорится, благородное, но тут есть нюансы. Питомник имеет отличия от магазина, где вы просто покупаете понравившееся вам животное, ведь в данном случае вам нужно будет не только подружиться с котом или собакой, но и подготовится к совместной жизни. Корреспондент РИА Новости выяснил у специалиста все тонкости этого процесса.

С чего начать?

Перед тем как принять решение завести домашнего питомца, вам нужно узнать о наличии аллергии на животных у себя или у проживающих с вами родственников. Аллергия проявляется, как правило, в виде заложенности носа и насморка, а также чихания, кашля и хрипов, могут также воспаляться глаза, появляться кожные высыпания.

"Если вы никогда не сталкивались с проявлениями подобных аллергических реакций, скорее всего, вы можете позволить себе завести питомца. Не помешает заранее приехать в приют и проследить за возникновением симптомов при общении с животными. Но для надежности следует обратиться к аллергологу и сделать пробы на аллергены", – говорит начальник отдела пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.

В ведении этой организации два приюта животных. Один находится в Кусково, другой в Зеленограде. Точный адрес и контакты можно узнать на сайте "Доринвеста"

Как подружиться с питомцем?

Для того чтобы не тратить время на поиск животного в приюте, вы можете перед визитом узнать информацию о некоторых из них на сайте организации или на волонтерских страничках в социальных сетях. Затем отправляйтесь в ближайший приют, чтобы познакомиться с котом или псом, которого присмотрели.

По словам Макагоновой, если животное, попавшее в приют, дикое и неконтактное, с ним работает специалист по социализации, но многое зависит и от человека.

"Чтобы наладить взаимоотношения с выбранным для пристройства песиком, можно взять его на прогулку, угостить собачьим лакомством. Кошку также можно прикормить кошачьими вкусняшками, попробовать взять на руки. Постепенно животное привыкнет и пойдет навстречу. В отдельных ситуациях можно пригласить кинолога или зоопсихолога. Процесс знакомства в каждом случае индивидуальный, предсказать его весьма сложно – любовь может возникнуть с первого взгляда или прийти со временем", – рассказывает она.

Специалист подчеркивает, что при выборе конкретного животного стоит обратить внимание на чувства, возникающие при общении с ним.

"Важно помнить, что взять животное домой – большая ответственность. Если сомневаетесь в своих силах, лучше не принимать поспешных решений, а все взвесить. Можно приходить в приют, чтобы навещать питомца, брать его на прогулки, и тогда правильный выбор не заставит себя ждать", – дает рекомендации Макагонова.

Нужно ли подписывать какие-то бумаги?

После того, как вы поймете, что именно этого кота или собаку вы хотите забрать из приюта, необходимо пообщаться с работником приюта или с курирующим волонтером, чтобы узнать про особенности поведения, содержания и питания животного, а также рассказать, в каких условиях будет жить питомец.

Решение о передаче вам домашнего любимца принимается в процессе личного собеседования с сотрудниками питомника и волонтерами.

Следующий этап – это оформление договора: в нем фиксируются данные обеих сторон, оговариваются пункты ответственного содержания животного.

Подписание договора занимает три дня, так что будет время еще раз все обдумать и принять окончательное решение, подчеркивает Макагонова.

Приют может отказать, если собаку хотят использовать в качестве сторожа или посадить на цепь, а также если животное хотят забрать, чтобы затем вручить в качестве подарка. В любом случае стоит помнить, что все животные в приюте чипированы, и сотрудники знают всю информацию про каждого из них.

Условия содержания

В документе прописываются и условия проживания животного. Чаще всего они зависят от породы, характера и состояния его здоровья. Приемлемыми считаются квартира или частный дом. Конечно, стоит подумать заранее и о безопасности, напоминает Макагонова. Если нет уверенности в том, что питомец не выпадет из окна и не убежит, тогда желательно установить специальную сетку на окнах в доме, – говорит она.

"Обязанностью нового хозяина по договору будет являться содержание хвостатого друга в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям, а также законодательству РФ. Новый владелец обязуется не оставлять без ухода, присмотра и попечительства полученное животное. В случае невыполнения новым хозяином условий договора сотрудники приюта вправе потребовать животное обратно", – подчеркивает специалист.

Она предупреждает, что период адаптации у всех животных проходит по-разному. "Естественно, что в новом доме животное может вести себя не так, как обычно: бояться вас, шума о соседей или лифта. Можно взять пару выходных или отпуск, чтобы помочь новому другу адаптироваться и проследить за тем, чтобы ваши личные вещи не были испорчены из-за стресса", – советует она.

Если же говорить о воспитании и дрессировке собаки, то это достаточно сложный процесс, так что полезно прибегнуть к помощи специалиста-кинолога, особенно если не получается что-то самостоятельно.

Внешний контроль

После пристройства домашняя жизнь "выпускника" все равно отслеживается сотрудниками приюта.

"Часто мы получаем "приветы" из дома, фотоотчеты о новой жизни животных. По предварительной договоренности с хозяином сотрудники приюта и волонтеры могут приехать для того, чтобы посмотреть, как питомец устроился на новом месте", – говорит Макагонова.

При этом бывает, что новоиспеченные хозяева сдают животное обратно.