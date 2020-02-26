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Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей
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РИА Новости

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

12:52 26.02.2020 (обновлено: 17:19 26.02.2020)
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Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сочи Вадим Снегирев рассказал об операции по поиску двух подростков, пропавших в море.
По его словам, с рассветом поиски возобновились, несмотря на пятибалльный шторм. В операции принимают участие 195 человек и 16 единиц техники, включая вертолет Ка-32, однако катера не задействованы.
"Очень сильное волнение моря, катера сейчас на воду спустить не представляется возможным", — пояснил Снегирев в комментарии телеканалу "Звезда".
Двое подростков пропали в поселке Лазаревское накануне вечером. По предварительным данным, их унесло в море течением реки.
Следственный комитет проводит проверку.
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 00:53
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
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Вадим СнегиревСледственный комитет России (СК РФ)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
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