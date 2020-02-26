Официальный курс евро на четверг вырос на 78 копеек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 78,48 коп - до 71,2439 рубля, курс доллара - увеличился на 59,64 копейки, до 65,5177 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 68,1 копейки, составив 68,0945 рубля.
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