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Официальный курс евро на четверг вырос на 78 копеек
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РИА Новости

Официальный курс евро на четверг вырос на 78 копеек

12:51 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 78,48 коп - до 71,2439 рубля, курс доллара - увеличился на 59,64 копейки, до 65,5177 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 68,1 копейки, составив 68,0945 рубля.
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