В Башкирии пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

По данным ведомства, авария произошла в 10.30 (8.30 мск) в Белебеевском районе на 1 километре автодороги Белебей- Николаевка- Туймазы. Столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-"Соболь".
"В результате ДТП трое пассажиров легкового автомобиля с различными травмами госпитализированы, водители транспортных средств на данный момент осматриваются врачами", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, говорится в сообщении.