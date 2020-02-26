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В Башкирии пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей
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РИА Новости

В Башкирии пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

12:50 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 26 фев – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 10.30 (8.30 мск) в Белебеевском районе на 1 километре автодороги Белебей- Николаевка- Туймазы. Столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-"Соболь".
"В результате ДТП трое пассажиров легкового автомобиля с различными травмами госпитализированы, водители транспортных средств на данный момент осматриваются врачами", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, говорится в сообщении.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФПроисшествия
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