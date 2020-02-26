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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

12:48 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с утра среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о дожде в Москве действует до 18.00 27 февраля, а предупреждение из-за ветра в столице и области - до 18.00 26 февраля.
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