В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с утра среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о дожде в Москве действует до 18.00 27 февраля, а предупреждение из-за ветра в столице и области - до 18.00 26 февраля.
25 февраля, 12:26Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю зимы