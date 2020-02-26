Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T12:45+0300
https://ria.ru/20200226/1565220048.html
Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1036x0_80_0_0_d0369a3e9ad236971ce92b5619cde198.jpg
РИА Новости

Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей

12:45 26.02.2020
395
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
© AP Photo / Andrew Medichini
РИМ, 26 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил поддержку заразившимся коронавирусом и медикам, которые занимаются их лечением.
"Я хочу вновь выразить свою близость пациентам с коронавирусом и работникам здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям и всем тем, кто занимается помощью пациентам и работает для того, чтобы остановить заражение", - заявил он в среду по завершении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.
Общее число зараженных коронавирусом в Италии во вторник вечером превысило 320 человек. Зафиксировано одиннадцать смертельных случаев, все они произошли на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все скончавшиеся – люди пожилого возраста.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
130001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПапа РимскийКоронавирусыВОЗКитайИталияВ мире
Рекомендуем
Вид на Вену
В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Минздрав Израиля призвал своих граждан отказаться от полетов в Италию
Пожарная машина в США
В Калифорнии вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Врач
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Вена
В Вене началось заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
Глава ECDC оценил возможность распространения коронавируса в ЕС
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Палестине не выявили коронавирус после визита зараженных корейцев
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния