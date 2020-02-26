Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей

РИМ, 26 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил поддержку заразившимся коронавирусом и медикам, которые занимаются их лечением.
"Я хочу вновь выразить свою близость пациентам с коронавирусом и работникам здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям и всем тем, кто занимается помощью пациентам и работает для того, чтобы остановить заражение", - заявил он в среду по завершении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.
Общее число зараженных коронавирусом в Италии во вторник вечером превысило 320 человек. Зафиксировано одиннадцать смертельных случаев, все они произошли на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все скончавшиеся – люди пожилого возраста.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса