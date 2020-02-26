Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей

"Я хочу вновь выразить свою близость пациентам с коронавирусом и работникам здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям и всем тем, кто занимается помощью пациентам и работает для того, чтобы остановить заражение", - заявил он в среду по завершении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.