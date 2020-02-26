Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T15:59+0300
https://ria.ru/20200226/1565219992.html
Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565222590_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_35339dd70db8fdd7719e6b64c13e3590.jpg
РИА Новости
Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
2020-02-26T15:47+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=58194955&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565222590_0:0:1024:576_1200x0_80_0_0_f02e125b8689edca71eed08b1b7da098.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565222590_128:0:896:576_1200x0_80_0_0_016d373ba3ed57e4d0d669e7bedb768b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565222590_224:0:800:576_1200x0_80_0_0_7b8f7775b17cc2d35ac51b47489e30c2.jpg
PT123M55S

Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

15:47 26.02.2020 (обновлено: 15:59 26.02.2020)
1321
Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
В январе президент внес в Госдуму законопроект об изменениях в Основной закон. Палата поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
40210352
Обсудить 12
Конституция РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не нужен этот компот из поправок.
26 февраля, 16:19
mdmiguel dios
1910007
И снова твоего мнения никто не спрашивал...Тебе не нужен россиянам необходим
26 февраля, 16:23
Cила В правде
8000316
Рекомендуем
Зенитная ракетная система С-350 Витязь поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Путин обсудил с рабочей группой подготовку поправок в Конституцию
Прохожие проходят мимо табло Токийской фондовой биржи
Экономика в свободном падении, люди счастливы
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния