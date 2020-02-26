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В Вене началось заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном
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РИА Новости

В Вене началось заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном

12:41 26.02.2020
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CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по выполнению ядерной сделки с Ираном началось в Вене, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече принимают участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Председательствует на заседании генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Накануне он заявил РИА Новости, что повестка предстоящих консультаций техническая, при этом в Москве не ожидают, что главной темой станет запуск так называемого механизма споров.
Активация данного инструмента предполагает возврат санкций, которые были сняты с Тегерана благодаря выработке в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий.
"Если кто-то из европейских коллег будет воспринимать это как подходящий повод вернуться к теме запуска... механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы, и, соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - отметил Рябков.
После выхода США из соглашения по иранской ядерной программе в мае 2018 года и восстановления санкций против Ирана Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств . Германия, Франция и Великобритания 14 января этого года объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВеликобританияФранцияГерманияКитайВенаРоссияИранСШАВ мире
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