В Вене началось заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по выполнению ядерной сделки с Ираном началось в Вене, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече принимают участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Председательствует на заседании генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
25 февраля, 12:53Лавров рассказал об ожиданиях от заседания комиссии по СВПД
Накануне он заявил РИА Новости, что повестка предстоящих консультаций техническая, при этом в Москве не ожидают, что главной темой станет запуск так называемого механизма споров.
Активация данного инструмента предполагает возврат санкций, которые были сняты с Тегерана благодаря выработке в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий.
"Если кто-то из европейских коллег будет воспринимать это как подходящий повод вернуться к теме запуска... механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы, и, соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - отметил Рябков.
После выхода США из соглашения по иранской ядерной программе в мае 2018 года и восстановления санкций против Ирана Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств . Германия, Франция и Великобритания 14 января этого года объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
6 ноября 2019, 04:53Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе