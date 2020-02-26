В Вене началось заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном

"Если кто-то из европейских коллег будет воспринимать это как подходящий повод вернуться к теме запуска... механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы, и, соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - отметил Рябков.