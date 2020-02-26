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Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139

12:40 26.02.2020 (обновлено: 12:41 26.02.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziЛюди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 100 человек, достигнув 139, из них со смертельным исходом - 19, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.
"Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:29
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Он также сообщил о четырех новых жертвах со вчерашнего дня. Таким образом, общее число жертв достигло 19. Увеличение на 44 случая заражения стало самым крупным с 19 февраля.
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Распространение нового коронавирусаИранВ мире
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