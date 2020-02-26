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Три человека пострадали из-за выброса селитры на заводе "Калашников"
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РИА Новости

Три человека пострадали из-за выброса селитры на заводе "Калашников"

12:37 26.02.2020 (обновлено: 13:33 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Ижевском механическом заводе произошел выброс около десяти литров аммиачной селитры, сообщила пресс-служба концерна "Калашников".
Пострадали три человека. Их госпитализировали в первую республиканскую клиническую больницу с ожогами средней степени тяжести.
Руководство предприятия организовало проверку и выясняет причины произошедшего.
Ижевский механический завод, входящий в группу компаний "Калашников", — один из крупнейших в России, на нем выпускают спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику.
Врач в одном из больничных отделений
14 февраля, 10:06
Один из пострадавших при ЧП на уральском заводе умер в больнице
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Калашников (концерн)ИжмехРоссияИжевскПроисшествия
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