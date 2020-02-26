Три человека пострадали из-за выброса селитры на заводе "Калашников"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Ижевском механическом заводе произошел выброс около десяти литров аммиачной селитры, сообщила пресс-служба концерна "Калашников".
Пострадали три человека. Их госпитализировали в первую республиканскую клиническую больницу с ожогами средней степени тяжести.
Руководство предприятия организовало проверку и выясняет причины произошедшего.
Ижевский механический завод, входящий в группу компаний "Калашников", — один из крупнейших в России, на нем выпускают спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику.
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