Три человека пострадали из-за выброса селитры на заводе "Калашников"

Пострадали три человека. Их госпитализировали в первую республиканскую клиническую больницу с ожогами средней степени тяжести.

Ижевский механический завод, входящий в группу компаний "Калашников", — один из крупнейших в России, на нем выпускают спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику.