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Туризм
2020-02-26T13:50+0300
https://ria.ru/20200226/1565219571.html
Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
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РИА Новости

Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

12:36 26.02.2020 (обновлено: 13:50 26.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТуристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ростуризм настоятельно рекомендует туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах, сообщает ведомство
"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор ранее также не рекомендовал посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 смертельных случаев. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Южная КореяИранИталияОбщество
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