Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 смертельных случаев. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.