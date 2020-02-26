Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, в котором он не ответил прямо на вопрос о причинах своей отставки, но при этом сказал, что он занимался Донбассом и Украиной занимался в основном, и "контекст изменился".
"Нет. Об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом, и лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине.
При этом он не стал отвечать на вопрос, на чем основаны слова Суркова об изменении контекста.
"Это нужно вам у Владислава Юрьевича спрашивать. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу", - сказал Песков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения