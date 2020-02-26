Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине

"Нет. Об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом, и лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине.