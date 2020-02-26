Клишас: анонимность в интернете угрожает безопасности граждан

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. События в Саратове, где ФСБ пресекла подготовку нападения подростков на школу, в очередной раз подтверждает, что анонимность в интернете несёт угрозу безопасности граждан, убеждён председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечается, что задержаны два гражданина РФ 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья.
"События в Саратове говорят о том, что проблема анонимности в интернете остается серьезной проблемой для безопасности граждан. Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным", - заявил Клишас.