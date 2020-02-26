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Клишас: анонимность в интернете угрожает безопасности граждан
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РИА Новости

Клишас: анонимность в интернете угрожает безопасности граждан

12:30 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. События в Саратове, где ФСБ пресекла подготовку нападения подростков на школу, в очередной раз подтверждает, что анонимность в интернете несёт угрозу безопасности граждан, убеждён председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечается, что задержаны два гражданина РФ 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья.
"События в Саратове говорят о том, что проблема анонимности в интернете остается серьезной проблемой для безопасности граждан. Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным", - заявил Клишас.
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
Вчера, 10:45
Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение в Саратове
32301730
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Андрей КлишасФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовИнтернетБезопасность
Популярные комментарии
Давайте отделим мух от котлет: экстремизм - это одно, анонимность - другое. Иначе придём в лучшем случае к китайскому варианту, в худшем - к штрихкодам, выжженным на лбах. Хотя у нас и без того почти китайский выход в интернет - симки по паспорту, аккаунт привязаны к номеру телефона, проводной интернет - к адресу квартиры, вайфай только под паролем.
26 февраля, 12:49
Андрей Демкив
800013
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