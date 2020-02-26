В Кремле рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Меры по предотвращению распространения Меры по предотвращению распространения коронавируса в России предпринимаются в отношении всех, а не только граждан Китая , сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее "Новая газета" опубликовала письмо, которое посольство КНР в России якобы направило в мэрию Москвы. В нем обращается внимание на то, что в рамках мер по недопущению распространения коронавируса в Москве "сотрудники метрополитена совместно с правоохранительными органами якобы проверяли и анкетировали только граждан КНР". В письме отмечается, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Китае такие меры вызывают непонимание и тревогу у москвичей и проживающих в столице китайских граждан. "Китайская сторона понимает необходимость принятия мер для профилактики и контроля эпидемии, рассчитывает на их соразмерный и недискриминационных характер",- говорится в письме.

"Что касается работы штаба и мер по предотвращению распространения коронавируса в России, то эти меры предпринимаются в отношении всех. Если вы знаете, что даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры по недопущению распространения коронавируса. И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что российская сторона дорожит двусторонними партнерскими отношениями с Китаем, поэтому "не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах".

"Я не знаю, к сожалению, о письме ничего, наверное, оно передавалось по дипломатическим каналам через министерство иностранных дел", - добавил Песков, порекомендовав обратиться в МИД.