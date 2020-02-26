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В Кремле рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Кремле рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

12:29 26.02.2020 (обновлено: 12:58 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Меры по предотвращению распространения коронавируса в России предпринимаются в отношении всех, а не только граждан Китая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Новая газета" опубликовала письмо, которое посольство КНР в России якобы направило в мэрию Москвы. В нем обращается внимание на то, что в рамках мер по недопущению распространения коронавируса в Москве "сотрудники метрополитена совместно с правоохранительными органами якобы проверяли и анкетировали только граждан КНР". В письме отмечается, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Китае такие меры вызывают непонимание и тревогу у москвичей и проживающих в столице китайских граждан. "Китайская сторона понимает необходимость принятия мер для профилактики и контроля эпидемии, рассчитывает на их соразмерный и недискриминационных характер",- говорится в письме.
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"Что касается работы штаба и мер по предотвращению распространения коронавируса в России, то эти меры предпринимаются в отношении всех. Если вы знаете, что даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры по недопущению распространения коронавируса. И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что российская сторона дорожит двусторонними партнерскими отношениями с Китаем, поэтому "не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах".
"Я не знаю, к сожалению, о письме ничего, наверное, оно передавалось по дипломатическим каналам через министерство иностранных дел", - добавил Песков, порекомендовав обратиться в МИД.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковКитайРоссияОбщество
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