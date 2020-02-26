Глава Тульской области рассказал о планах по развитию ОЭЗ "Узловая"

ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области достигло 14 предприятий, еще четыре резидента планируют прийти на площадку в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Алексей Дюмин

"Особая экономическая зона создана только в 2016 году, но в ней уже 14 резидентов. С 2019 года уже три предприятия активно выпускают продукцию. "Энгельсспецтрубмаш" производит гибкие насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой промышленности, "Арнест МеталлПак" – аэрозольные баллоны для косметической отрасли, "Агрогриб" занимается выращиванием шампиньонов", - рассказал глава региона.

По его словам, скоро запустят свои производства еще несколько резидентов.

"На данном этапе создано уже более тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Еще столько же должны создать четыре резидента, пришедшие в прошлом году. Общий объем их инвестиций составит более 7 миллиардов рублей", - отметил собеседник.

Он подчеркнул: из 14 резидентов ОЭЗ "Узловая" 45% выпускают импортозамещающую продукцию, а 55% – экспортоориентированную.

"Есть и пул желающих пополнить ряды инвесторов нашей ОЭЗ. Переговоры с новыми интересантами ведутся на постоянной основе, осматриваются площадки. В этом году мы планируем принять еще как минимум четырех резидентов и запустить два производства", - заявил Дюмин.