Венский филармонический Штраус оркестр даст концерт в Москве

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Венский филармонический Штраус оркестр представит свою новую программу в Доме музыки 5 марта, сообщает пресс-служба организатора.

Сэра Гош и Андраш Дэак на сцене с Венским филармоническим Штраус оркестром Сэра Гош и Андраш Дэак на сцене с Венским филармоническим Штраус оркестром

Вместе с коллективом выступит звезда венской оперной сцены Сэра Гош. Она солирует в Венской государственной опере, Императорском дворце Хофбург в Вене и гастролирует по лучшим площадкам США, Канады, Германии, Венгрии, Израиля, Южной Кореи и других стран.

"Голос Сэры Гош музыкальные критики называют уникальным: певица может легко менять регистры и при этом быть убедительной в разных интонациях", — говорится в сообщении пресс-службы.

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Сэра Гош поет в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра © предоставлено пресс-службой Дома музыки Сэра Гош поет в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра

На сцене Дома музыки она исполнит три произведения: арию Электры из оперы Моцарта "Идоменей", арию Розалинды из оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и вальс Джульетты из оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта".

Венский филармонический Штраус оркестр представит культовую классику: Штраусов (отца и сына), Моцарта, Шуберта, Ланнера, братьев Шраммель. В программе тура 2020 года, помимо австрийцев, также произведения Баха и Россини.

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Андраш Дэак дирижирует Венским филармоническим Штраус оркестром © предоставлено пресс-службой Дома музыки Андраш Дэак дирижирует Венским филармоническим Штраус оркестром

За дирижерским пультом уже пять лет маэстро Андраш Дэак – сын венгерского композитора Томаша Дэака, автора композиции "Водные лыжи", которая была использована в титрах мультфильма "Ну, погоди!".

"Вена – родина величайших композиторов, это огромная честь быть во главе Венского филармонического Штраус оркестра и исполнять произведения классиков по всему миру, — говорит Дэак. — Мы приглашаем московскую публику присоединиться к нам и на пару часов окунуться в атмосферу истинного искусства".

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Дирижер Андраш Дэак и Венский филармонический Штраус оркестр © предоставлено пресс-службой Дома музыки Дирижер Андраш Дэак и Венский филармонический Штраус оркестр

Андраш Дэак родился в Будапеште, учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в музыкальной школе имени Барток, затем продолжил обучение в Академии музыки имени Ференца Листа в Будапеште.