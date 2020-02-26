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Венский филармонический Штраус оркестр даст концерт в Москве
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РИА Новости

Венский филармонический Штраус оркестр даст концерт в Москве

15:42 26.02.2020
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© предоставлено пресс-службой Дома музыкиМаэстро Андраш Дэак с музыкантами Венского филармонического Штраус оркестра
Маэстро Андраш Дэак с музыкантами Венского филармонического Штраус оркестра
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Венский филармонический Штраус оркестр представит свою новую программу в Доме музыки 5 марта, сообщает пресс-служба организатора.
Сэра Гош и Андраш Дэак на сцене с Венским филармоническим Штраус оркестром
Сэра Гош и Андраш Дэак на сцене с Венским филармоническим Штраус оркестром
Сэра Гош и Андраш Дэак на сцене с Венским филармоническим Штраус оркестром
Вместе с коллективом выступит звезда венской оперной сцены Сэра Гош. Она солирует в Венской государственной опере, Императорском дворце Хофбург в Вене и гастролирует по лучшим площадкам США, Канады, Германии, Венгрии, Израиля, Южной Кореи и других стран.
"Голос Сэры Гош музыкальные критики называют уникальным: певица может легко менять регистры и при этом быть убедительной в разных интонациях", — говорится в сообщении пресс-службы.
© предоставлено пресс-службой Дома музыкиСэра Гош поет в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра
Сэра Гош поет в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Сэра Гош поет в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра
На сцене Дома музыки она исполнит три произведения: арию Электры из оперы Моцарта "Идоменей", арию Розалинды из оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и вальс Джульетты из оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта".
Венский филармонический Штраус оркестр представит культовую классику: Штраусов (отца и сына), Моцарта, Шуберта, Ланнера, братьев Шраммель. В программе тура 2020 года, помимо австрийцев, также произведения Баха и Россини.
© предоставлено пресс-службой Дома музыкиАндраш Дэак дирижирует Венским филармоническим Штраус оркестром
Андраш Дэак дирижирует Венским филармоническим Штраус оркестром
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Андраш Дэак дирижирует Венским филармоническим Штраус оркестром
За дирижерским пультом уже пять лет маэстро Андраш Дэак – сын венгерского композитора Томаша Дэака, автора композиции "Водные лыжи", которая была использована в титрах мультфильма "Ну, погоди!".

"Вена – родина величайших композиторов, это огромная честь быть во главе Венского филармонического Штраус оркестра и исполнять произведения классиков по всему миру, — говорит Дэак. — Мы приглашаем московскую публику присоединиться к нам и на пару часов окунуться в атмосферу истинного искусства".

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Дирижер Андраш Дэак и Венский филармонический Штраус оркестр
Дирижер Андраш Дэак и Венский филармонический Штраус оркестр
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Дирижер Андраш Дэак и Венский филармонический Штраус оркестр
Андраш Дэак родился в Будапеште, учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в музыкальной школе имени Барток, затем продолжил обучение в Академии музыки имени Ференца Листа в Будапеште.
В 1995 году маэстро был назван одним из лучших дирижеров Венгрии. Он выступал по всему миру с ведущими оркестрами: с Филармоническим оркестром Калгари в Jack Singers Hall (Калгари, Канада); с Ванкуверским оперным оркестром в театре "Орфей" (Ванкувер, Канада); с Балтиморским симфоническим оркестром в Кэннеди-центре (Вашингтон, США).
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