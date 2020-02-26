Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи страны.
Он заявил, что шесть лет назад Россия "аннексировала" полуостров и после этого жизнь на Украине изменилась. По его словам, власти поняли, что "меморандумы ничего не стоят".
"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе, и на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира в Донбассе и мира на Украине", - сказал Зеленский в ходе форума Age of Cremia Forum 2020.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
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26 февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией "Русское Единство" и другими пророссийскими силами, которые протестовали против госпереворота в Киеве.
Глава республики считает, что день стал кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу полуострова. Он отметил, что тогда еще никто не знал, что же 16 марта состоится общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией.
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