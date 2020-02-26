Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе, и на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира в Донбассе и мира на Украине", - сказал Зеленский в ходе форума Age of Cremia Forum 2020.