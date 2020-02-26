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Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
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РИА Новости
Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
Банк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.
2020-02-26T12:21+0300
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Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры

12:21 26.02.2020
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Банк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.
Центробанк подсчитал, что на один миллион банкнот в прошлом году было выявлено всего семь. Больше всего было обнаружено поддельных пятитысячных купюр - 28,7 тысячи.
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МошенничествоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)деньгиВидеоОбщество
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