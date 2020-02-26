2020-02-26T12:21+0300
2020-02-26T12:21+0300
https://ria.ru/20200226/1565218489.html
Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
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РИА Новости
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РИА Новости
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Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
Банк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.
2020-02-26T12:21+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=10314273&type=mp4
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Знай свои деньги! Как проверить подлинность 5-тысячной купюры
Банк России опубликовал видео о том, как проверить подлинность купюры номиналом в пять тысяч рублей. По утверждению Центробанка РФ, шанс встретить фальшивую рублевую купюру остается низким.
Центробанк подсчитал, что на один миллион банкнот в прошлом году было выявлено всего семь. Больше всего было обнаружено поддельных пятитысячных купюр - 28,7 тысячи.