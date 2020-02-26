Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Участники межправославного совещания в Участники межправославного совещания в Аммане , посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.

Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл , Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили митрополитов. Само мероприятие проходит в закрытом режиме, по его итогам будет опубликовано совместное заявление.

"Работа над совместным заявлением уже началась. Пока говорить о его содержании рано, работа над текстом будет идти до вечера. Но уже можно сказать, что оно будет очень положительным, позитивным, мирным", - сообщили представители делегаций.