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Религия и мировоззрение
2020-02-26T12:21+0300
https://ria.ru/20200226/1565218458.html
Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215422_0:19:3607:2048_1036x0_80_0_0_a79b38a3b9b40038d26a90c808d8024f.jpg
РИА Новости

Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление

12:21 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПатриарх Московский Кирилл в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
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В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили митрополитов. Само мероприятие проходит в закрытом режиме, по его итогам будет опубликовано совместное заявление.
"Работа над совместным заявлением уже началась. Пока говорить о его содержании рано, работа над текстом будет идти до вечера. Но уже можно сказать, что оно будет очень положительным, позитивным, мирным", - сообщили представители делегаций.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)ИорданияВ мире
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