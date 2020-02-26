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Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово "целина"
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РИА Новости

Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово "целина"

12:21 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.
"В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово" целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях", - сказал Вильфанд.
При этом он добавил, что, согласно докладу, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.
Согласно данным, приведенным в докладе, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны. Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории, поэтому российский показатель в 22% - максимально возможный.
Освоение целинных и залежных земель, 1954 год
7 июля 2019, 08:00Специальный репортаж
"Планета целина". СССР покорил космос, но потерпел поражение на земле
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссийская академия наукРоссияОбщество
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