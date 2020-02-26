Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово "целина"

"В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово" целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях", - сказал Вильфанд.