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Группа "Аэрофлот": операционные результаты за январь 2020 года
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РИА Новости

Группа "Аэрофлот": операционные результаты за январь 2020 года

12:20 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за январь 2020 года[1].

Основные операционные показатели в январе 2020 года

В январе 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 0,3% превышает результат за январь 2019 года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот увеличился на 2,0%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,8%.

Парк воздушных судов

В январе 2020 года Группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию пять самолетов SSJ100 и вывела из парка один Airbus A330-300. По состоянию на 31 января 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 363 воздушных судна.

Контакты для инвесторов:

Аэрофлот
Отдел по связям с инвесторами
+7 (495) 258-06-86
ir@aeroflot.ru

Контакты для СМИ:

Аэрофлот
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+7 (495) 752-90-71
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+7 (495) 753-86-39
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[1] По данным управленческого учета.
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