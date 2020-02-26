Группа "Аэрофлот": операционные результаты за январь 2020 года

МОСКВА, 26 фев – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за январь 2020 года[1].

Основные операционные показатели в январе 2020 года

В январе 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 0,3% превышает результат за январь 2019 года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот увеличился на 2,0%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,8%.

Парк воздушных судов

В январе 2020 года Группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию пять самолетов SSJ100 и вывела из парка один Airbus A330-300. По состоянию на 31 января 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 363 воздушных судна.

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