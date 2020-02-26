Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на территории Франции за ночь, один из заболевших скончался, заявил в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
Таким образом, общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания во Франции достигло 17 человек.
По словам Саломона, один из заболевших находится в тяжелом состоянии в больнице Амьена, второй, прибывший из Италии мужчина, - в лечебном заведении в Страсбурге. Третий - госпитализированный в Париже накануне француз в возрасте 60 лет - пребывал в крайне тяжелом состоянии и умер в ночь на среду.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса