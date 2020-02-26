В Петербурге эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Семь районных судов Петербурга эвакуируются из-за угроз о "минировании" зданий, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Василеостровский, Приморский, Смольнинский, Ленинский, Дзержинский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
К релизу пресс-службы приложен скрин письма с угрозами, которое пришло в Смольнинский суд, в нем лже-минеры перечисляют еще около 100 школ и школ-интернатов города.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказывались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.