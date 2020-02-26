Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Разведчик-нелегал, Герой России Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки , передает корреспондент РИА Новости.

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках "Агент, переигравший абвер" писателя Хачика Хутлубяна, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.

Рассекреченный разведчик признался, что ему "скучновато" без работы, и больше всего он скучает по своим коллегам и всем тем людям, с которыми ему приходилось иметь дело.

"Когда разведчик становится известным, он умирает, его уже нет <...> Мне бы шашку, да коня, да на линию огня <...> Казалось бы, достаточная пенсия, можно спокойно отдыхать, ездить на рыбалку, но я не могу без этой службы, потому что это замечательные люди", — признался Шевченко.

Юрий Анатольевич Шевченко родился в 1939 году. Его имя рассекретили в конце января 2020 года. Вместе с Шевченко общественности стали известны имена еще шести его коллег, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Четырех из них уже нет в живых. Имена озвучил директор СВР Сергей Нарышкин.

Как сообщило пресс-бюро СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в зарубежные командировки для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic.

В 2001 активная разведдеятельность Шевченко за рубежом была прекращена, и его перевели на работу в Центр.

Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.