Кировские полицейские спасли детей, оставленных без еды в пустом доме

Во вторник инспектор по делам несовершеннолетних совместно с представителем органов соцзащиты проводила проверку семей, состоящих на профилактическом учете, в Куменском районе Кировской области. В частном доме села Быково, где проживает женщина с двумя маленькими детьми, входная дверь была закрыта на замок. Никто из соседей не мог рассказать, куда они могли уехать.

"Во время повторного осмотра закрытого дома сотрудники полиции услышали шорох, доносившийся изнутри. Предположив, что там могут находиться дети, которым требуется помощь, полицейские проникли через хозпостройки внутрь. В доме были обнаружены оставленные без присмотра дети 2019 и 2017 годов рождения. Приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли замерзнуть. В срочном порядке они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.