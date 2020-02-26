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Кировские полицейские спасли детей, оставленных без еды в пустом доме
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РИА Новости

Кировские полицейские спасли детей, оставленных без еды в пустом доме

12:13 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции спасли двух маленьких детей, оставленных матерью без еды в неотапливаемом деревенском доме, сообщает УМВД по Кировской области.
Во вторник инспектор по делам несовершеннолетних совместно с представителем органов соцзащиты проводила проверку семей, состоящих на профилактическом учете, в Куменском районе Кировской области. В частном доме села Быково, где проживает женщина с двумя маленькими детьми, входная дверь была закрыта на замок. Никто из соседей не мог рассказать, куда они могли уехать.
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"Во время повторного осмотра закрытого дома сотрудники полиции услышали шорох, доносившийся изнутри. Предположив, что там могут находиться дети, которым требуется помощь, полицейские проникли через хозпостройки внутрь. В доме были обнаружены оставленные без присмотра дети 2019 и 2017 годов рождения. Приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли замерзнуть. В срочном порядке они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Полиция проводит проверку, устанавливает местонахождение матери детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оставление детей в опасности.
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