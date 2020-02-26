Трутнев: Китай справится с эпидемией

МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуация с коронавирусом сказывается на торгово-экономических отношениях России и Китая, однако ситуация не критичная. КНР справится с эпидемией, считает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, которого цитируют российские СМИ.
"Китай и Россия - великие державы, уверен, с эпидемией Китай справится, как и другие страны, куда болезнь пришла", - заявил он.
Трутнев отметил, что Россия старается поддерживать Китай.
"Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации. КНР мы стараемся поддерживать", - сказал вице-премьер.
25 февраля, 14:23Россия-Китай: Главное"На связи Ухань". Каждый на своем месте