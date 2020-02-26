Трутнев: Китай справится с эпидемией

"Китай и Россия - великие державы, уверен, с эпидемией Китай справится, как и другие страны, куда болезнь пришла", - заявил он.

"Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации. КНР мы стараемся поддерживать", - сказал вице-премьер.