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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-26T12:11+0300
https://ria.ru/20200226/1565217684.html
Трутнев: Китай справится с эпидемией
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РИА Новости

Трутнев: Китай справится с эпидемией

12:11 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуация с коронавирусом сказывается на торгово-экономических отношениях России и Китая, однако ситуация не критичная. КНР справится с эпидемией, считает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, которого цитируют российские СМИ.
"Китай и Россия - великие державы, уверен, с эпидемией Китай справится, как и другие страны, куда болезнь пришла", - заявил он.
Трутнев отметил, что Россия старается поддерживать Китай.
"Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации. КНР мы стараемся поддерживать", - сказал вице-премьер.
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