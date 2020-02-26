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2020-02-26T12:08+0300
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Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
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РИА Новости

Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса

12:08 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБогдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Донбасс не вернется в состав Украины, жители региона хотели бы вхождения в Россию по крымскому сценарию, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, комментируя возможность возвращения Донбасса в состав Украины, заявил, что регион не заслуживает такого унижения, а страна - такой чести. Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. По словам директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Сурков решил уйти с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
"Я думаю, что это констатация очевидного: никто в Донбассе не хочет возвращения в Украину, даже при всех тех тяготах, которые там есть. И, кстати, на Украине, например, запретили сравнивать цены на коммунальные услуги в Донбассе и на Украине, запретили публиковать любую позитивную или нейтральную информацию о Донбассе, то есть это говорит о том, что там боятся любой неотрицательной, нелживой, не однозначно ангажированной информации о Донбассе. То есть сама Украина уже отделила Донбасс от себя", - сказал Безпалько РИА Новости.
По его мнению, Донбасс после шести лет войны, которая все еще идет, не захочет возвращения в состав Украины. "В Украину этот регион возвращаться не будет – разве что в результате какой-то жуткой катастрофической войны, массового уничтожения, этнических чисток, бомбежек. А вхождения в Россию он, безусловно, заслуживает – хотя бы на правах аффилированного, непризнанного государства, которое будет все-таки рядом с Россией. Например, на условиях частично признанного государства – как Южная Осетия и Абхазия. В целом, в Донбассе всегда рассчитывали и до сих пор хотят именно крымского сценария, то есть возвращения в состав России", - отметил эксперт.
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"Если мы почитаем высказывания некоторых журналистов, политиков, общественников, националистов, то они давным-давно говорили о том, что Донбасс стоило бы отделить, как и Крым, потому что там живут люди, которых невозможно перевоспитать в рамках украинской национальной идеи. Теперь их мечта сбылась – единственное, что территориально Донбасс отделился в небольшом масштабе, примерно одна треть площади Донецкой и Луганской областей", - добавил Безпалько.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРБогдан БезпалькоДонбассВладислав СурковУкраинаВ мире
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