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В ОНФ прокомментировали слухи об объединении с "Единой Россией"
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РИА Новости

В ОНФ прокомментировали слухи об объединении с "Единой Россией"

12:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъезд Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Общероссийском народном фронте не обсуждалась возможность объединения с партией "Единая Россия". Об этом порталу "Газета.ру" заявил депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.
"Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно", — сказал депутат.
Накануне СМИ сообщили, что "Единая Россия" объединится с коалицией ОНФ перед выборами в Госдуму в 2021 году, сменит название и структуру руководства.
Заместитель генсекретаря ЕР Сергей Перминов заявил, что такой проект внутри партии не обсуждался.
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Alex V
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