В ОНФ прокомментировали слухи об объединении с "Единой Россией"

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Общероссийском народном фронте не обсуждалась возможность объединения с партией "Единая Россия". Об этом порталу "Газета.ру" заявил депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.
"Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно", — сказал депутат.
Накануне СМИ сообщили, что "Единая Россия" объединится с коалицией ОНФ перед выборами в Госдуму в 2021 году, сменит название и структуру руководства.
Заместитель генсекретаря ЕР Сергей Перминов заявил, что такой проект внутри партии не обсуждался.