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Паники в связи с коронавирусом в Москве нет, заявил Роспотребнадзор
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РИА Новости

Паники в связи с коронавирусом в Москве нет, заявил Роспотребнадзор

12:05 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупательница в защитной маске в аптеке
Покупательница в защитной маске в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Покупательница в защитной маске в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Меры по предотвращению коронавируса в Москве принимаются для профилактики, паники в городе нет, заявила в среду на заседании коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
"Все прекрасно понимают, что профилактические мероприятия всегда проводить легче и главное дешевле, чем уже лечить. Поэтому сегодня мы настроены на это. И все, что мы сегодня пишем, все, что мы сегодня разъясняем, объясняем в средствах массовой информации, бегущая строка в метрополитене, все средства, касающиеся дезинфекции автотранспорта, массового скопления людей, все, что мы сегодня говорим, - это никакая не паника в городе, и, естественно, мы говорим об этом совершенно открыто и спокойно", - сказала Андреева.
По ее словам, все принятые меры нацелены на предотвращение распространения инфекции.
"Лучше мы предотвратим и заранее будем знать, какими средствами и в каких концентрациях, с каким временем экспозиции, как можно обрабатывать поверхность, особенно там, где сконцентрировано большое количество людей, чтобы профилактировать эту инфекцию. На сегодняшний момент ничего другого в мире нет, и эти все средства принимают все страны", - добавила Андреева.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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