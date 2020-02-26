Паники в связи с коронавирусом в Москве нет, заявил Роспотребнадзор

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Меры по предотвращению коронавируса в Москве принимаются для профилактики, паники в городе нет, заявила в среду на заседании коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
"Все прекрасно понимают, что профилактические мероприятия всегда проводить легче и главное дешевле, чем уже лечить. Поэтому сегодня мы настроены на это. И все, что мы сегодня пишем, все, что мы сегодня разъясняем, объясняем в средствах массовой информации, бегущая строка в метрополитене, все средства, касающиеся дезинфекции автотранспорта, массового скопления людей, все, что мы сегодня говорим, - это никакая не паника в городе, и, естественно, мы говорим об этом совершенно открыто и спокойно", - сказала Андреева.
По ее словам, все принятые меры нацелены на предотвращение распространения инфекции.
"Лучше мы предотвратим и заранее будем знать, какими средствами и в каких концентрациях, с каким временем экспозиции, как можно обрабатывать поверхность, особенно там, где сконцентрировано большое количество людей, чтобы профилактировать эту инфекцию. На сегодняшний момент ничего другого в мире нет, и эти все средства принимают все страны", - добавила Андреева.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.