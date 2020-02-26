Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

Отмечается, что программа La Source ("Источник") будет выходить дважды в месяц. В программе будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Сообщается, что пилотный выпуск программы будет в марте.
"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - приводятся в сообщении слова Жюйе.
"Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире", - заявила глава RT France Ксения Федорова.
77-летний Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции в 2002-2003 годах. В 2009 году был назначен старшим сотрудником по вопросам экономической разведки при премьер-министре.
17 октября 2019, 18:07МедиавойныГлавред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей