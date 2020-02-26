Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T17:57+0300
https://ria.ru/20200226/1565217094.html
Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565216998_0:58:3077:1789_1036x0_80_0_0_2fb53c4c6ddecde404ffaec8692f8dee.jpg
РИА Новости

Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

12:05 26.02.2020 (обновлено: 17:57 26.02.2020)
585
© AFP 2020 / Romain LafabregueАлен Жюйе
Ален Жюйе
© AFP 2020 / Romain Lafabregue
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что программа La Source ("Источник") будет выходить дважды в месяц. В программе будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Сообщается, что пилотный выпуск программы будет в марте.
"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - приводятся в сообщении слова Жюйе.
"Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире", - заявила глава RT France Ксения Федорова.
77-летний Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции в 2002-2003 годах. В 2009 году был назначен старшим сотрудником по вопросам экономической разведки при премьер-министре.
Студия телеканала RT France
17 октября 2019, 18:07Медиавойны
Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
2301001
Обсудить 0
RT FranceФранцияВ мире
Рекомендуем
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков осудил поведение грузинских журналисток на конференции в ООН
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Пикет в поддержку Sputnik Эстония у Дома приемов МИД РФ
В Москве прошел пикет в поддержку Sputnik Эстония
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Работник моет окно офисного здания в деловом районе Пекина
WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния