Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-глава службы экономической разведки Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что программа La Source ("Источник") будет выходить дважды в месяц. В программе будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Сообщается, что пилотный выпуск программы будет в марте.

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - приводятся в сообщении слова Жюйе.

"Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире", - заявила глава RT France Ксения Федорова.