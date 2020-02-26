На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Вспышка Covid-19 на севере Италии подняла новую волну беспокойства во Франции, где проживает крупнейшая в Европе китайская диаспора. Правительство готовится к эпидемии, оппозиция кричит о некомпетентности властей и требует вернуть контроль на границах, бизнес подсчитывает убытки, а обыватели сторонятся китайских заведений и раскупают медицинские маски. Акты вандализма — уже не самое опасное из проявлений антиазиатской истерии.

Коллективный страх

Численность китайской диаспоры во Франции, по некоторым данным, превышает 700 тысяч человек. В основном речь идет о людях, давным-давно иммигрировавших, их детях и внуках, которые родились уже здесь. В Париже "чайна-таунов" несколько. Самый старый — в кварталах Арз-э-Метье и Тампль в центре города (3-й округ), самые крупные — в 13-м округе (на юге) и в Бельвиле (20-й округ, на востоке).

Проживают в этих районах не только китайцы, но и выходцы из других азиатских стран. Поэтому, если вдруг вам надоела французская кухня — хочется димсамов, жареной лапши, свинины в кисло-сладком соусе, вьетнамского фо-бо или тайского том-яма, — вам именно сюда. Все бы хорошо, но психоз и истерия из-за эпидемии коронавируса докатились и до Франции, больно ударив по азиатскому бизнесу и спровоцировав не только падение спроса, но и расистские выходки.

"Мы очень сильно просели по клиентам. Наверно, наполовину или даже больше. Обычно у нас в обед битком, люди забегают на перерыв, очередь, хотя мы обслуживаем очень быстро. Сейчас видите — свободные места. А вечером и того хуже", — рассказывает сотрудница китайской забегаловки в квартале Арз-э-Метье.

В расположенном рядом популярной "фошнице" дела тоже идут не так бойко, как раньше. "У нас все время и французы, и китайцы, и корейцы, и не только местные — очень много туристов. Теперь же словно людей стало меньше, обходят стороной. Хотя мы тут много лет живем, работаем, никуда не ездим", — говорит один из хозяев заведения.

Еще один симптом психоза — дефицит медицинских масок. Зайдя в соседнюю аптеку, можно узнать, что их в продаже нет — раскупили. По словам фармацевта, нехватка ощущается уже давно. "Мы новые заказываем, привозят — и тут же разбирают", — объясняет продавщица, добавив, что покупают в основном азиаты.

Еще печальней, что иррациональный страх перед всем китайским временами приводит к всплескам синофобии. В общественном транспорте порой можно заметить человека, который намеренно отошел от азиатов или прикрыл лицо шарфом. Случается и хулиганство. Например, в одном из ближайших пригородов Парижа неизвестные вандалы покрыли двери принадлежащего китайцам заведения надписями "Коронавирус, убирайся!"

По данным ассоциации SOS Racisme, запустившей кампанию по противодействию антиазиатской истерии, многие жалуются на насмешки, оскорбления и даже угрозы в соцсетях и школах.

Потери бизнеса

Согласно оценке мэрии 20-го округа Парижа, в среднем прибыль китайских ресторанчиков и лавок в Бельвиле в последние месяцы сократилась на 30-50 процентов, тогда как обычно на китайский Новый год им удается заработать в два-три раза больше нормы.

С французской стороны тоже не все гладко. По информации министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, страна, лидирующая по числу иностранных туристов, потеряла 30-40% турпотока (вероятно, не только из-за вируса, но и из-за забастовок). Доля приезжих из Китая — всего 2,4% (официальные данные на 2018 год), однако они много тратят (около семи процентов доходов туристической отрасли), скупая люксовые бренды.

Страдают и другие отрасли: автомобилестроение, электроника, компании, торгующие с КНР, и те, чей производственный цикл зависит от китайских поставок. Так, группа Kering, куда входят премиальные бренды мирового значения (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron) уже столкнулась с серьезным падением продаж в Китае из-за того, что на праздники там закрылись многие магазины. В свою очередь, европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM заявила, что из-за отмены рейсов в КНР ее потери могут достичь 200 миллионов евро.

В целом ожидается, что прогноз экономического роста во Франции из-за коронавируса понизят на один процент (и это худший показатель за последние шесть лет).

Противостояние угрозе

Во вторник во Франции выявлены два новых случая заболевания коронавирусом. Речь идет о молодой женщине, которая вернулась в Париж из Китая (у нее отрицательный результат теста на Covid-19, однако врачи обнаружили "признаки излечения"), и о мужчине с запада страны, заразившегося на севере Италии. Еще несколько граждан находятся в больницах с подозрением на вирус. Так, две женщины госпитализированы в Монако, по одному человеку — в Туре, Орлеане и Аяччо. Среди них также есть те, кто недавно вернулся из Италии. Ранее во Франции диагностировали 12 подтвержденных случаев заражения; один человек скончался, остальных удалось вылечить.

На вокзалах и в аэропортах французских городов звучат объявления о мерах предосторожности, рекомендуется незамедлительно сообщить врачам по телефонному номеру 15 в случае проявления симптомов вируса (высокой температуры и кашля). По данным СМИ, со вторника за пределы страны не выезжают, например, кондукторы высокоскоростных поездов TGV Париж — Милан.

© AP Photo / Antonio Calanni Девушка фотографирует объявление об отмене спектаклей в театре Ла Скала в Милане © AP Photo / Antonio Calanni Девушка фотографирует объявление об отмене спектаклей в театре Ла Скала в Милане

"Мы обеспокоены, потому что эпидемия у ворот, потому что определенное число случаев (заражения. — Прим. ред.) зафиксировано в северной Италии", — сказал во вторник министр здравоохранения Оливье Веран. По его словам, правительство занимается подготовкой системы здравоохранения к эпидемии и прорабатывает различные стратегии адаптации механизмов к тем или иным сценариям развития событий. В частности, речь идет о расширении числа больниц, способных принять зараженных вирусом людей, дополнительной подготовке персонала и закупке медицинских средств, в том числе масок для врачей и зараженных (как утверждает бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен, их закупили десятки миллионов) и диагностических тестов.

После распространения вируса в Италии властям очевидно, что вопрос уже не в том, достигнет ли он Франции, а в том, когда это произойдет.

"Мыть руки перед едой? Пфф!"

В начале недели французский Минздрав распространил новые рекомендации для тех, кто возвращается с севера Италии, из Сингапура, Южной Кореи. В частности, взрослым советуют в течение двух недель пореже выходить из дома, воздерживаться от участия в публичных мероприятиях, походов в кино и рестораны, по возможности договориться о работе на дому, измерять температуру дважды в день.

Детей лучше не отправлять в школы и детские сады (большинство сейчас на каникулах). И понятно почему. "Заставить ребенка не вступать в контакт с приятелями, носить маску и регулярно мыть руки очень сложно", — поясняет второй человек французского Минздрава Жером Саломон.

На самом деле его замечание касается и взрослых. К гигиене, особенно в области питания, у французов отношение особое. Вряд ли вы встретите такого, кто, придя с улицы, пойдет мыть руки перед едой. Большинство не брезгуют сырым мясом, тартаром, любят устрицы. А багет в корзинке на вашем ресторанном столике, вероятно, хватал голыми руками булочник, тащил под мышкой доставщик, нарезал тот же официант, что отсчитывает сдачу. К тому же хлеб, вероятно, полежал и на других столах, где его просто не доели: остатки ссыпали в корзинку — и вот он, ваш заказ. Кстати, поданные вам стаканы, вероятнее всего, лишь наскоро ополоснули.

Ежегодно по стране прокатываются волны эпидемии гастроэнтерита, но большинство французов это как будто устраивает: ну, рвота, диарея, температура под сорок — дело-то житейское!

Коронавирус как средство предвыборной борьбы

Между тем оппозиция весьма резко критикует правительство за пассивность и недостаточность предпринимаемых мер. Так, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о "полной некомпетентности" властей и призывает ввести контроль на границах — в частности, с Италией.

"Это лишь первая среди мер, продиктованных просто здравым смыслом. Неужели все, кто ввел контроль на границах, ошибаются, и только Франция права? Напротив. Конечно, не нужно никакой агрессии в отношении страны, где обнаружена болезнь, но ограничение распространения вируса — в интересах всего мира, в том числе для того, чтобы эпидемия не переросла в пандемию", — объяснила Ле Пен на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Не пускать во Францию на матч Лиги чемпионов УЕФА болельщиков туринского "Ювентуса" (с севера Италии) призвали власти пригородов французского Лиона, где расположен стадион.

Граница между Францией и Италией существует лишь на карте: формально — да, где-то присутствуют жандармы и пограничники, однако в подавляющем большинстве случаев никакого контроля нет, пересечь границу можно без каких-либо проблем. Причем многие жители приграничных областей севера Италии ежедневно приезжают на работу во Францию (точнее, в Монако). Ранее представители французского кабмина не раз говорили, что введение контроля на итальянской границе лишено смысла (в частности, потому что симптомы заболевания проявляются далеко не сразу).

© AFP 2020 / Jean-Philippe Ksiazek Специальный коридор для пассажиров поезда, прибывшего из Милана в Лион © AFP 2020 / Jean-Philippe Ksiazek Специальный коридор для пассажиров поезда, прибывшего из Милана в Лион

Противостояние коронавирусу стало также темой предвыборной перепалки кандидатов в мэры Парижа — действующей градоначальницы, социалистки Анн Идальго, и представительницы партии Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика" Аньес Бюзен, которая до середины февраля занимала пост министра здравоохранения. В эфире радиостанции Europe-1 Бюзен выразила мнение, что муниципальные службы Парижа не готовы к возможной эпидемии. Она также отметила, что, пока занимала министерское кресло, у нее не было контактов с Идальго по вопросам предотвращения распространения коронавируса.