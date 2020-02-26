В ЕАО СК проверит данные о воспитателе, заклеившей ребенку рот скотчем

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Следствие проверяет данные СМИ о том, что воспитатель одного из детских садов в Биробиджане заклеила ребенку рот скотчем, сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и ЕАО.
По данным СМИ, в одном из детских садов воспитатель заклеила 5-летнему ребенку рот скотчем, чтобы тот не кричал. Мэрия Биробиджана в свою очередь сообщает, что глава города поручил провести служебную проверку по этому факту. По информации мэрии, воспитатель уже уволилась.
"В СМИ размещена информация о факте ненадлежащего обращения с ребёнком в одном из детских садов города Биробиджана. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка", - сообщает следственное управление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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