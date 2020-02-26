В ЕАО СК проверит данные о воспитателе, заклеившей ребенку рот скотчем

По данным СМИ, в одном из детских садов воспитатель заклеила 5-летнему ребенку рот скотчем, чтобы тот не кричал. Мэрия Биробиджана в свою очередь сообщает, что глава города поручил провести служебную проверку по этому факту. По информации мэрии, воспитатель уже уволилась.