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В ОП Крыма назвали планы Киева вернуть полуостров сумасшествием
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РИА Новости

В ОП Крыма назвали планы Киева вернуть полуостров сумасшествием

12:02 26.02.2020 (обновлено: 12:03 26.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием любые рассуждения и планы украинских властей по возвращению крымского полуострова под свой контроль.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. Поэтому, по его словам, остается дипломатический путь, который отрабатывается. Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину".
"Только сумасшедший может идти в политику и ставить цель, тем более вооруженным путем, вернуть Крым. Российская Федерация сегодня мощная держава мирового масштаба, которая способна защитить свои территории. Поэтому все эти рассуждения в украинском руководстве говорят о том, что они не способны вести внешнюю политику в соответствии с реалиями современной международной жизни. Рассчитывать вернуть Крым – это запредельная глупость, и киевские власти это осознают, но пока не желают трезво смотреть на сложившуюся современную международную ситуацию", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, все рассуждения киевских властей о возвращении Крыма под контроль Украины являются признаками собственного бессилия и досады за собственные неудачи.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Александр ФорманчукРеспублика КрымУкраинаВ мире
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