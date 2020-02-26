В ОП Крыма назвали планы Киева вернуть полуостров сумасшествием

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием любые рассуждения и планы украинских властей по возвращению крымского полуострова под свой контроль.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. Поэтому, по его словам, остается дипломатический путь, который отрабатывается. Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину ".

"Только сумасшедший может идти в политику и ставить цель, тем более вооруженным путем, вернуть Крым. Российская Федерация сегодня мощная держава мирового масштаба, которая способна защитить свои территории. Поэтому все эти рассуждения в украинском руководстве говорят о том, что они не способны вести внешнюю политику в соответствии с реалиями современной международной жизни. Рассчитывать вернуть Крым – это запредельная глупость, и киевские власти это осознают, но пока не желают трезво смотреть на сложившуюся современную международную ситуацию", - сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, все рассуждения киевских властей о возвращении Крыма под контроль Украины являются признаками собственного бессилия и досады за собственные неудачи.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.