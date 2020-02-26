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Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране
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РИА Новости

Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране

12:01 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после заявлений Вашингтона о сокрытии Тегераном данных о коронавирусе посоветовал США думать о "тысячах погибших" от гриппа в своей стране.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по показателю смертности в результате нового вируса.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Минске
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"Коронавирус не должен стать оружием наших врагов с целью остановить работу и производство в (нашей) стране. Американцам стоит думать о тысячах погибших от гриппа в своей собственной стране", - сказал Роухани на заседании правительства, следует из заявления, опубликованного на его официальном сайте.
Накануне президент Ирана сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране в данный момент обнадеживает, поскольку наблюдаются позитивные тенденции к его сдерживанию.
Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.
Впервые власти сообщили о заразившихся как раз 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство - жители одноименной провинции.
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