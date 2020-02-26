В России в 2020 году появятся стандарты в области ИИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении появятся в РФ в 2020 году, координировать разработку будет Технический комитет по стандартизации Стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении появятся в РФ в 2020 году, координировать разработку будет Технический комитет по стандартизации "Искусственный интеллект" , созданный на базе Российской венчурной компании (РВК), говорится в сообщении компании.

"Планируется разработать около 50 стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении по отдельным направлениям, включая общие требования и классификацию систем ИИ в клинической медицине, лучевую и функциональную диагностику, системы дистанционного мониторинга, гистологию, системы поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию изображений в диагностике и лечении, большие данные в здравоохранении, медицинские системы аналитики и прогнозирования, образовательные программы в здравоохранении", - говорится в сообщении.

В текущем году появятся нацстандарты по таким направлениям, как системы искусственного интеллекта в клинической медицине - клинические испытания; программа и методика технических испытаний; применение менеджмента качества к дообучаемым программам; оценка и контроль эксплуатационных параметров дообучаемых алгоритмов; требования к структуре и порядку применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов; общие требования к эксплуатации.

"Здравоохранение - одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется это, во-первых, опасностью последствий от использования в клинической практике систем ИИ с негарантированным качеством, а во-вторых - высокой технологической зрелостью разработок в этой области", - заявил председатель Техкомитета "Искусственный интеллект" Сергей Гарбук.

"Только у нас в стране насчитывается несколько десятков компаний, предлагающих весьма продвинутые интеллектуальные системы обработки медицинской информации, и отсутствие адекватной нормативной базы является сдерживающим фактором, препятствующим эффективному внедрению этих систем", - добавил он.