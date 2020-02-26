Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:57+0300
https://ria.ru/20200226/1565216578.html
Тульский губернатор заявил, что пока не собирается покидать пост
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/35/1563463586_0:95:2800:1670_1036x0_80_0_0_98f0c34663ae1260091514a444b17a36.jpg
РИА Новости

Тульский губернатор заявил, что пока не собирается покидать пост

11:57 26.02.2020
883
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алексей Дюмин. Архивное фото
ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил в интервью РИА Новости, что не обращает внимания на слухи о возможном переводе в Москву и пока не собирается покидать губернаторское кресло.
СМИ не раз сообщали о возможном уходе Дюмина в федеральные структуры, особенно эти слухи активизировались в дни перед назначением нового состава кабмина, тогда тульскому губернатору прочили должность в правительстве.
Тульские власти намерены привлечь 1 трлн руб инвестиций
13 февраля, 10:58Тульская область
Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций
"На слухи не обращаю внимания. Неоднократно говорил, что меня выбрал народ, срок определен законом", - заявил Дюмин.
По его словам, правительство региона под его руководством сделало многое для улучшения жизни людей во всех сферах, но еще многое в планах. "Мне интересно работать в регионе. Решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Сегодня для меня это главное, и о другом я не думаю", - подчеркнул собеседник агентства.
1410013
Обсудить 0
Алексей ДюминТульская областьПолитика
Рекомендуем
Алексей Дюмин
Глава Тульской области рассказал о планах по развитию ОЭЗ "Узловая"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Алексей Дюмин: люди видят, что в Туле интересно
В Тульской области разработают программу профориентации школьников
В Тульской области разработают программу профориентации школьников
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
Съезд Общероссийского народного фронта
В ОНФ прокомментировали слухи об объединении с "Единой Россией"
Сотрудник полиции
Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Помощник президента России Владислав Сурков
Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькову попросили выяснить, где находится украинка Довгополая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния