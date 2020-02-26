Тульский губернатор заявил, что пока не собирается покидать пост

СМИ не раз сообщали о возможном уходе Дюмина в федеральные структуры, особенно эти слухи активизировались в дни перед назначением нового состава кабмина, тогда тульскому губернатору прочили должность в правительстве.

По его словам, правительство региона под его руководством сделало многое для улучшения жизни людей во всех сферах, но еще многое в планах. "Мне интересно работать в регионе. Решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Сегодня для меня это главное, и о другом я не думаю", - подчеркнул собеседник агентства.