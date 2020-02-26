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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-02-26T11:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565216491.html
В Тульской области разработают программу профориентации школьников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565216169_0:33:1000:597_1036x0_80_0_0_3551164b58273e602375b4f19a2faa8c.jpg
РИА Новости

В Тульской области разработают программу профориентации школьников

11:55 26.02.2020
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© Фото пресс-службы правительства Тульской областиВ Тульской области разработают программу профориентации школьников
В Тульской области разработают программу профориентации школьников
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Власти Тульской области вплотную занялись вопросами профессиональной ориентации школьников.
Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, губернатор области Алексей Дюмин поручил правительству разработать программу сотрудничества образовательных учреждений и крупных предприятий.
Вопросы подготовки молодежи к осознанному выбору будущей профессии обсуждались во вторник на совещании в региональном правительстве.
"Развитие сотрудничества школ с предприятиями – это важное направление работы. Сейчас задействованы такие сферы, как медицина, экономика, финансы. Нужно расширять и сами направления, и географию: развивать такое взаимодействие не только в Туле и Новомосковске, но и в других городах. Особенно в тех, где есть крупные градообразующие предприятия – например, в Ефремове, Алексине, Узловой", – отметил Дюмин.
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Он отметил необходимость создания таких условий, которые позволили бы каждому ребенку получать общее образование и дополнительно посещать занятия в соответствии со своими интересами, которые в дальнейшем помогут определиться с выбором профессии.
По словам главы областного Минобразования Алевтины Шевелевой, в области реализуется ряд региональных проектов, одним из которых является открытие во втором по величине городе региона - Новомосковске - образовательного центра детского научного и инженерно-технического творчества "Квант". Кроме того, министерство образования совместно с областным Минздравом и Рязанским медицинским университетом запустили проект медицинская школа "Ступени к медицине". Сегодня школу посещают 123 старшеклассника из 12 муниципальных образований. С нового учебного года совместно с медицинским институтом ТулГУ и Рязанским медицинским университетом будут открыты профильные медицинские классы в трех тульских школах. Развивать эту практику планируют и в городе Новомосковске.
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Тульская областьАлексей ДюминОбразование - Общество
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