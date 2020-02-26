В Тульской области разработают программу профориентации школьников

ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Власти Тульской области вплотную занялись вопросами профессиональной ориентации школьников.

Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, губернатор области Алексей Дюмин поручил правительству разработать программу сотрудничества образовательных учреждений и крупных предприятий.

Вопросы подготовки молодежи к осознанному выбору будущей профессии обсуждались во вторник на совещании в региональном правительстве.

"Развитие сотрудничества школ с предприятиями – это важное направление работы. Сейчас задействованы такие сферы, как медицина, экономика, финансы. Нужно расширять и сами направления, и географию: развивать такое взаимодействие не только в Туле и Новомосковске, но и в других городах. Особенно в тех, где есть крупные градообразующие предприятия – например, в Ефремове, Алексине, Узловой", – отметил Дюмин.

Он отметил необходимость создания таких условий, которые позволили бы каждому ребенку получать общее образование и дополнительно посещать занятия в соответствии со своими интересами, которые в дальнейшем помогут определиться с выбором профессии.