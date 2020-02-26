В Тульской области разработают программу профориентации школьников

ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Власти Тульской области вплотную занялись вопросами профессиональной ориентации школьников.
Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, губернатор области Алексей Дюмин поручил правительству разработать программу сотрудничества образовательных учреждений и крупных предприятий.
Вопросы подготовки молодежи к осознанному выбору будущей профессии обсуждались во вторник на совещании в региональном правительстве.
"Развитие сотрудничества школ с предприятиями – это важное направление работы. Сейчас задействованы такие сферы, как медицина, экономика, финансы. Нужно расширять и сами направления, и географию: развивать такое взаимодействие не только в Туле и Новомосковске, но и в других городах. Особенно в тех, где есть крупные градообразующие предприятия – например, в Ефремове, Алексине, Узловой", – отметил Дюмин.
Он отметил необходимость создания таких условий, которые позволили бы каждому ребенку получать общее образование и дополнительно посещать занятия в соответствии со своими интересами, которые в дальнейшем помогут определиться с выбором профессии.
По словам главы областного Минобразования Алевтины Шевелевой, в области реализуется ряд региональных проектов, одним из которых является открытие во втором по величине городе региона - Новомосковске - образовательного центра детского научного и инженерно-технического творчества "Квант". Кроме того, министерство образования совместно с областным Минздравом и Рязанским медицинским университетом запустили проект медицинская школа "Ступени к медицине". Сегодня школу посещают 123 старшеклассника из 12 муниципальных образований. С нового учебного года совместно с медицинским институтом ТулГУ и Рязанским медицинским университетом будут открыты профильные медицинские классы в трех тульских школах. Развивать эту практику планируют и в городе Новомосковске.