Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам

Ранее сообщалось, что экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября 2019 года в собственном доме. Недалеко от погибшего было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. СК РФ по региону возбудил дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Позже СК РФ сообщил, что два человека были задержаны по подозрению в убийстве Лаврентьева.