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Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам
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РИА Новости

Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам

11:55 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемые в деле об убийстве экс-главы города Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десяти грабежам и разбоям, сообщил на заседании Законодательного собрания замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев.
Ранее сообщалось, что экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября 2019 года в собственном доме. Недалеко от погибшего было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. СК РФ по региону возбудил дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Позже СК РФ сообщил, что два человека были задержаны по подозрению в убийстве Лаврентьева.
Следственные действия по делу об убийстве бывшего главы Киселевска. Стоп-кадр видео СК
9 ноября 2019, 09:26
СК нашел тайник при обыске у фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска
"В течение 48 часов раскрыто убийство бывшего главы города Киселевска. Задержаны и арестованы два фигуранта, доказано участие в совершении еще десяти грабежей и разбоев. У подозреваемых изъято 2 гранатомета, 9 единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, большое количество золотых украшений", – сказал Табакаев.
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСледственный комитет России (СК РФ)КиселевскПроисшествия
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