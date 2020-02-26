Попова рассказала о рекомендациях по контролю за питанием в школах

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он также поручил обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счёт средств федерального бюджета на эти цели.
"На сегодняшний день готовы методические рекомендации, которые вместе с регионами разработали, по родительскому контролю, общественному контролю и, если вы это поддержите, парламентскому контролю, за работой пищеблоков и за организацией питания там, где есть субсидии и там, где их, наверное, на первых порах может и не быть. Алгоритм и вся методическая база на сегодня готовы. Все подзаконные акты, а их должно быть 15 – семь актов правительства и акты ведомственные – они в проектах тоже готовы", - рассказала Попова на заседании Совета Федерации.
Качеству и безопасности питания детей в школах, по словам Поповой, будет уделяться особое внимание, для этого будут разрабатываться новые критерии.
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"У нас уже подготовлен новый СанПиН, проект его готов, и мы надеемся, что в течение ближайших дней Минюст его зарегистрирует…", - отметила Попова.
Еще одним важным аспектом является количество посадочных мест в школьных столовых, сказала глава Роспотребнадзора.
"И для этого мы сегодня отрабатываем вместе с Минпросвещения очень подробные методические рекомендации, как успеть накормить всех там, где это будет готово", - добавила Попова.