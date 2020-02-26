Попова рассказала о рекомендациях по контролю за питанием в школах

"На сегодняшний день готовы методические рекомендации, которые вместе с регионами разработали, по родительскому контролю, общественному контролю и, если вы это поддержите, парламентскому контролю, за работой пищеблоков и за организацией питания там, где есть субсидии и там, где их, наверное, на первых порах может и не быть. Алгоритм и вся методическая база на сегодня готовы. Все подзаконные акты, а их должно быть 15 – семь актов правительства и акты ведомственные – они в проектах тоже готовы", - рассказала Попова на заседании Совета Федерации.