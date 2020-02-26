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2020-02-26T11:55+0300
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Попова рассказала о рекомендациях по контролю за питанием в школах
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РИА Новости

Попова рассказала о рекомендациях по контролю за питанием в школах

11:55 26.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он также поручил обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счёт средств федерального бюджета на эти цели.
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"На сегодняшний день готовы методические рекомендации, которые вместе с регионами разработали, по родительскому контролю, общественному контролю и, если вы это поддержите, парламентскому контролю, за работой пищеблоков и за организацией питания там, где есть субсидии и там, где их, наверное, на первых порах может и не быть. Алгоритм и вся методическая база на сегодня готовы. Все подзаконные акты, а их должно быть 15 – семь актов правительства и акты ведомственные – они в проектах тоже готовы", - рассказала Попова на заседании Совета Федерации.
Качеству и безопасности питания детей в школах, по словам Поповой, будет уделяться особое внимание, для этого будут разрабатываться новые критерии.
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"У нас уже подготовлен новый СанПиН, проект его готов, и мы надеемся, что в течение ближайших дней Минюст его зарегистрирует…", - отметила Попова.
Еще одним важным аспектом является количество посадочных мест в школьных столовых, сказала глава Роспотребнадзора.
"И для этого мы сегодня отрабатываем вместе с Минпросвещения очень подробные методические рекомендации, как успеть накормить всех там, где это будет готово", - добавила Попова.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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