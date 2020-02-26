WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Издание Издание Wall Street Journal признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, однако по-прежнему не принесло официальных извинений, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".

"WSJ в последние несколько дней по разным каналам связывалась с китайской стороной, признав, что опубликованная статья была ошибочной, а также заявила, что извлечет уроки, однако по-прежнему не дала ответ, который требовала китайская сторона", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что требования китайской стороны очень просты: издание должно наказать ответственных за публикацию статьи и принести официальные извинения.