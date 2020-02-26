WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Издание Wall Street Journal признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, однако по-прежнему не принесло официальных извинений, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".
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"WSJ в последние несколько дней по разным каналам связывалась с китайской стороной, признав, что опубликованная статья была ошибочной, а также заявила, что извлечет уроки, однако по-прежнему не дала ответ, который требовала китайская сторона", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что требования китайской стороны очень просты: издание должно наказать ответственных за публикацию статьи и принести официальные извинения.
Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что аннулирование аккредитаций не является вопросом свободы слова, как об этом говорит Помпео.
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