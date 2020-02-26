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В Индонезии около 10 тысяч человек покинули дома из-за наводнения
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РИА Новости

В Индонезии около 10 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

11:52 26.02.2020
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© Фото : канал в Instagram "mbah.saimo"Наводнение в районе Крамат Джати в Восточной Джакарте
Наводнение в районе Крамат Джати в Восточной Джакарте
© Фото : канал в Instagram "mbah.saimo"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наводнение, оползни и бури вынудили примерно 10 тысяч человек покинуть дома в округе Караванг индонезийской провинции Западная Ява, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее со ссылкой на агентство Антара сообщалось, что проливные дожди привели к затоплению части индонезийской столицы Джакарты, включая район, где располагается президентский дворец. Ливни начались в понедельник.
По словам представителя Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агуса Вибово, стихия разрушила три школы и мечеть. Вода залила более 800 гектаров рисовых полей. Он отметил, что власти начали эвакуацию, а от наводнений пострадало почти 47,7 тысячи жителей округа. В среду была объявлена 14-дневная чрезвычайная ситуация.
Специалисты установили палатки и посты по материально-техническому обеспечению для пострадавших от наводнения людей, также на места отправили продукты и одеяла. Представитель спасателей провинции отметил, что им удалось спасти от стихии около 200 человек, в том числе женщин и маленьких детей. Он отметил, что в спасательной операции участвуют также полиция и военные.
Агентство Франс Пресс добавило со ссылкой на Агуса Вибово, что в результате наводнения погибло пять человек и трое пропали без вести.
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СиньхуаДжакартаИндонезияВ мире
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