В Индонезии около 10 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

По словам представителя Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агуса Вибово, стихия разрушила три школы и мечеть. Вода залила более 800 гектаров рисовых полей. Он отметил, что власти начали эвакуацию, а от наводнений пострадало почти 47,7 тысячи жителей округа. В среду была объявлена 14-дневная чрезвычайная ситуация.

Специалисты установили палатки и посты по материально-техническому обеспечению для пострадавших от наводнения людей, также на места отправили продукты и одеяла. Представитель спасателей провинции отметил, что им удалось спасти от стихии около 200 человек, в том числе женщин и маленьких детей. Он отметил, что в спасательной операции участвуют также полиция и военные.