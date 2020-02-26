В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной — она не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей, прокомментировал РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной — она не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей, прокомментировал РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман

Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В феврале Союз российских пивоваров обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в России МРЦ.

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"Мы выступаем за то, чтобы методология расчета, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний. Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты. Надеемся, что такой консилиум сложится и решение будет выработано в ближайшие месяцы", — сказал Бриман.

По его словам, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Сложным аспектом для расчета цены является многообразие упаковок для пива. При этом, продолжил собеседник агентства, о конкретном уровне цены говорить преждевременно.

"Минимальная розничная цена не должна быть установлена под какое-то производство, в пользу большого завода или маленькой компании. Ее формула должна быть универсальной, чтобы МРЦ могла решать проблему, когда пиво продают по цене ниже его себестоимости. Если продукция в магазине стоит дешевле, чем суммарно стоят ее составные части плюс бутылка или банка, пробка или этикетка, — это ненормально", — указал председатель совета Союза российских пивоваров.