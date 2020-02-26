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В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
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РИА Новости

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

11:52 26.02.2020 (обновлено: 16:13 26.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтакан пива
Стакан пива
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной — она не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей, прокомментировал РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В феврале Союз российских пивоваров обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в России МРЦ.
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"Мы выступаем за то, чтобы методология расчета, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний. Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты. Надеемся, что такой консилиум сложится и решение будет выработано в ближайшие месяцы", — сказал Бриман.
По его словам, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Сложным аспектом для расчета цены является многообразие упаковок для пива. При этом, продолжил собеседник агентства, о конкретном уровне цены говорить преждевременно.
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"Минимальная розничная цена не должна быть установлена под какое-то производство, в пользу большого завода или маленькой компании. Ее формула должна быть универсальной, чтобы МРЦ могла решать проблему, когда пиво продают по цене ниже его себестоимости. Если продукция в магазине стоит дешевле, чем суммарно стоят ее составные части плюс бутылка или банка, пробка или этикетка, — это ненормально", — указал председатель совета Союза российских пивоваров.
По его словам, во-первых, это провоцирует серый рынок, во-вторых, стимулирует начало оптимизации рецептуры пива, причем не в лучшую сторону. "Поэтому введение МРЦ позволит легальному производителю нормально работать и спокойно производить качественный продукт", — заключил Бриман.
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Вчера, 10:39
"Опора России" оценила минимальную розничную цену за литр пива
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Даниил БриманСоюз российских пивоваровАнтон СилуановФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)МоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
каждый норовит в карман залезть за просто так. цена должна быть рыночной, свободной.
26 февраля, 11:57
Юрий Кузнецов
3611004
Они бы лучше попросили формулу настоящего пива, а не той бурды, которая продается под названием "пиво"...
26 февраля, 13:15
andrew197473
2710000
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