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В Москве прокомментировали ситуацию с проверкой граждан на коронавирус
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РИА Новости

В Москве прокомментировали ситуацию с проверкой граждан на коронавирус

11:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в ответ на просьбу посольства КНР прекратить проверки китайцев в общественном транспорте столицы заявил, что избирательного отношения к гражданам КНР нет, в связи с коронавирусом проверяют всех, у кого есть симптомы.
Ранее "Новая газета" опубликовала письмо дипломатов московскому правительству, в котором они просят остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы, в частности, посольство просит "не принимать чрезвычайные меры, чтобы предпринятые меры действовали в духе договоренности лидеров наших стран и отвечали достойному уровню двусторонних отношений".
"Проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет", - сообщили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг приехавших из КНР.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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Распространение нового коронавирусаДепартамент транспорта г. МосквыСергей СобянинМосква
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