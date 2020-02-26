В Москве прокомментировали ситуацию с проверкой граждан на коронавирус

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в ответ на просьбу посольства КНР прекратить проверки китайцев в общественном транспорте столицы заявил, что избирательного отношения к гражданам КНР нет, в связи с коронавирусом проверяют всех, у кого есть симптомы.
Ранее "Новая газета" опубликовала письмо дипломатов московскому правительству, в котором они просят остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы, в частности, посольство просит "не принимать чрезвычайные меры, чтобы предпринятые меры действовали в духе договоренности лидеров наших стран и отвечали достойному уровню двусторонних отношений".
"Проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет", - сообщили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг приехавших из КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.