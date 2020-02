В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

Публикация от Whitney And Mariah Fanpage (@whitriah) 25 Фев 2020 в 11:30 PST

"Первое видео с пением голограммы. Композиция "I wanna dance with somebody", — написала @whitriah в инстаграме.

Лазерное изображение поп-звезды, которой не стало в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I will always love you" и другие. Виртуальная "певица" даже меняет сценические костюмы и танцует.