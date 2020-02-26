В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Вчера в Шефилде (Великобритания) начался гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в социальных сетях.

"Первое видео с пением голограммы. Композиция "I wanna dance with somebody", — написала @whitriah в инстаграме.

Лазерное изображение поп-звезды, которой не стало в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I will always love you" и другие. Виртуальная "певица" даже меняет сценические костюмы и танцует.

Большинство фанатов Уитни Хьюстон поразились тем, что снова могут побывать на концертах любимой исполнительницы, однако некоторым такая идея показалась жуткой.

"Нет, нет, нет", — прокомментировал @samfellipe.

"Это похоже на персонажей из видеоигры Sims. Кто такое одобрил?" — поинтересовался @lederius.

"Мне не нравится", — присоединился к обсуждению @wakizafish.

"Это все равно не Уитни", — подчеркнул @vitaliy_houston.