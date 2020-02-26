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В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон
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РИА Новости

В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

12:24 26.02.2020 (обновлено: 12:46 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Пеньков / Перейти в фотобанкАмериканская певица Уитни Хьюстон
Американская певица Уитни Хьюстон
© РИА Новости / Алексей Пеньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Вчера в Шефилде (Великобритания) начался гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в социальных сетях.
"Первое видео с пением голограммы. Композиция "I wanna dance with somebody", — написала @whitriah в инстаграме.
Лазерное изображение поп-звезды, которой не стало в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I will always love you" и другие. Виртуальная "певица" даже меняет сценические костюмы и танцует.
Большинство фанатов Уитни Хьюстон поразились тем, что снова могут побывать на концертах любимой исполнительницы, однако некоторым такая идея показалась жуткой.
"Нет, нет, нет", — прокомментировал @samfellipe.
"Это похоже на персонажей из видеоигры Sims. Кто такое одобрил?" — поинтересовался @lederius.
"Мне не нравится", — присоединился к обсуждению @wakizafish.
"Это все равно не Уитни", — подчеркнул @vitaliy_houston.
В сентябре прошлого года стало известно, что голограмма Хьюстон, которую создавали несколько лет, отправится в тур. Те же специалисты работали над объемными изображениями музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми Уайнхаус.
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