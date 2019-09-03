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РИА Новости
Культура

Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне по Великобритании

13:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Пеньков / Перейти в фотобанкАмериканская певица Уитни Хьюстон
Американская певица Уитни Хьюстон
© РИА Новости / Алексей Пеньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании в 2020 году, сообщает The Independent.
Лазерное изображение певицы создавалось несколько лет, те же специалисты работали над голограммами музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми Уайнхаус.

"Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным", - рассказал старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave Сет Фабер.

Ранее сообщалось, что голограмма обладательницы нескольких премий "Грэмми" будет исполнять такие хиты, как I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.
Одной из самых успешных певиц в истории музыки не стало 11 февраля 2012 года. Следствие установило, что причиной смерти стал несчастный случай.
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