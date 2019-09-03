Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне по Великобритании

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании в 2020 году, Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании в 2020 году, сообщает The Independent.

Лазерное изображение певицы создавалось несколько лет, те же специалисты работали над голограммами музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми Уайнхаус.

"Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным", - рассказал старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave Сет Фабер.

Ранее сообщалось, что голограмма обладательницы нескольких премий "Грэмми" будет исполнять такие хиты, как I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.