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В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261

11:45 26.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото
СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 115 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 261, скончались двенадцать, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
По данным KCDC, из числа новых случаев 33 обнаружены в городе Тэгу, еще 49 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 20 716 человек в работе.
Последний скончавшийся - мужчина 1946 года рождения из Тэгу, его случай заражения был связан с сектой Синчхончжи. Мужчина страдал от диабета и высокого давления, на лечении в больнице находился с воскресенья.
KCDC также сообщила, что один из зараженных в провинции Кёнсан-Пукто был в группе туристов, которая недавно посетила Израиль с паломничеством.
На город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто приходится 1 047 случаев заражения в стране (более 80%). В Сеуле всего 49 случаев. Президент Мун Чжэ Ин назвал ситуацию "крайне серьезной". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него.
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
25 февраля, 18:09
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Распространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнКоронавирусыТэгуЮжная КореяВ мире
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