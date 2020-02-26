В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 115 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 , еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 261, скончались двенадцать, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы.

По данным KCDC, из числа новых случаев 33 обнаружены в городе Тэгу , еще 49 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 20 716 человек в работе.

Последний скончавшийся - мужчина 1946 года рождения из Тэгу, его случай заражения был связан с сектой Синчхончжи. Мужчина страдал от диабета и высокого давления, на лечении в больнице находился с воскресенья.

KCDC также сообщила, что один из зараженных в провинции Кёнсан-Пукто был в группе туристов, которая недавно посетила Израиль с паломничеством.