На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи , сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.

Вечером во вторник двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник.

"На данный момент на территории пляжа "Багратион" работает группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники, включая силы и средства МЧС, городские службы, полицию, психологов, медицинскую скорую помощь... На подходе ещё один катер от государственной инспекции по маломерным судам по Сочи. Выдвинулся из морского порта Сочи, ожидается прибытие в течение получаса", - сказал Скрыльников.

По его словам, обстановка на месте проведения поисков стабильная, работает оперативный штаб. С родителями пропавших детей работают психологи.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.