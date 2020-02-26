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На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер
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РИА Новости

На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер

11:42 26.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПоисково-спасательные работы в Сочи
Поисково-спасательные работы в Сочи
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Поисково-спасательные работы в Сочи
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.
Вечером во вторник двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник.
Панорама города Сочи
Вчера, 10:06
Личности пропавших в море в Сочи подростков установлены
"На данный момент на территории пляжа "Багратион" работает группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники, включая силы и средства МЧС, городские службы, полицию, психологов, медицинскую скорую помощь... На подходе ещё один катер от государственной инспекции по маломерным судам по Сочи. Выдвинулся из морского порта Сочи, ожидается прибытие в течение получаса", - сказал Скрыльников.
По его словам, обстановка на месте проведения поисков стабильная, работает оперативный штаб. С родителями пропавших детей работают психологи.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиРоссияПроисшествия
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