В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

"Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных. Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи. В соцсетях, везде ведется разъяснение", - сказала Андреева.

По ее словам, в Москве действительно приняты беспрецедентные меры.

"Это и работа в аэропортовых комплексах, это и контроль всех прилетающих из Китайской народной республики, уже и другие рейсы отслеживаются, и транзитные рейсы, это термометрия, это блок отбора на коронавирус мазков из носо- и ротоглотки у прилетающих. Это отработанная уже система", - добавила Андреева.

По ее словам, население очень адекватно все воспринимает, потому что никто не хочет заболеть.

"Это совершенно нормальная работа, которая проводится в плановом режиме, очень взвешенно, задействованы все департаменты правительства Москвы, мэром Москвы проводятся совещания в этой части, мы докладываем по тем мероприятиям, которые проводит город", - добавила глава столичного управления Роспотребнадзора.