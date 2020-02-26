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2020-02-26T11:41+0300
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В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

11:41 26.02.2020
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© Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака
© Pixabay / Andr Sommerh
Злая собака. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
"Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных. Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи. В соцсетях, везде ведется разъяснение", - сказала Андреева.
По ее словам, в Москве действительно приняты беспрецедентные меры.
"Это и работа в аэропортовых комплексах, это и контроль всех прилетающих из Китайской народной республики, уже и другие рейсы отслеживаются, и транзитные рейсы, это термометрия, это блок отбора на коронавирус мазков из носо- и ротоглотки у прилетающих. Это отработанная уже система", - добавила Андреева.
По ее словам, население очень адекватно все воспринимает, потому что никто не хочет заболеть.
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"Это совершенно нормальная работа, которая проводится в плановом режиме, очень взвешенно, задействованы все департаменты правительства Москвы, мэром Москвы проводятся совещания в этой части, мы докладываем по тем мероприятиям, которые проводит город", - добавила глава столичного управления Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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