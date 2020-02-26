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Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков
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РИА Новости

Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков

11:42 26.02.2020 (обновлено: 13:29 26.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом - лишь домыслы, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.
Ранее экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что если в новом тексте конституции будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.
"В тексте поправок в конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы", - заявил Клишас.
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
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Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева добавила, что тема обнуления сроков в рабочей группе не обсуждалась.
"До сих пор у нас этой темы не возникало", - сказала Хабриева РИА Новости.
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Талия ХабриеваРоссияКонституция РФВладислав СурковАндрей КлишасПолитика
Популярные комментарии
Права президента нельзя корректировать, как и сроки полномочий. Хватит уже Путина. Надоела разруха.
26 февраля, 12:09
SWR
1800012
Это пока не предусмотрено. Всему своё время. Информацию надо давать дозированно, чтоб народ проще переваривал
26 февраля, 12:00
yyuriy-soloviov
830004
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