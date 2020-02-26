Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом - лишь домыслы, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.
Ранее экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что если в новом тексте конституции будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.
"В тексте поправок в конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы", - заявил Клишас.
Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева добавила, что тема обнуления сроков в рабочей группе не обсуждалась.
"До сих пор у нас этой темы не возникало", - сказала Хабриева РИА Новости.