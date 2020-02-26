Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков

"В тексте поправок в конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы", - заявил Клишас.

Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой

Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой

"До сих пор у нас этой темы не возникало", - сказала Хабриева РИА Новости.