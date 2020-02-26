Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Вечером во вторник двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море течением. Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник.
"На место прибыли родители пропавших детей. С ними работали психологи ЮРПСО и всячески оказывали им помощь. Также дежурит скорая помощь. Родители находятся здесь, но они не идут на контакт", - пояснил Скрыльников.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в поиске задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.